У луцькій піцерії сталося «пограбування року». ВІДЕО

«Solo Pizza» стався курйозний інцидент, який адміністрація охрестила «пограбуванням року». Камери відеоспостереження зафіксували відвідувачку, яка замість піци зацікавилася сантехнікою закладу.



На оприлюднених кадрах видно, як жінка в білому пальті заходить до вбиральні та, проявляючи неабияку спритність, за лічені секунди викручує керамічну заглушку з рукомийника. Після цього вона швидко ховає «трофей» до сумочки та покидає приміщення. Представники піцерії жартують, що крадіжка була здійснена в кращих традиціях фільмів про Джеймса Бонда, хоча мотиви такого вчинку залишаються загадкою, передає



Замість того щоб звертатися до поліції, заклад вирішив перетворити інцидент на розвагу для своїх підписників. В Instagram-акаунті піцерії оголосили конкурс: автори найкреативніших коментарів до відео з «викрадачкою» отримають у подарунок дві безкоштовні піци.







Користувачі мережі вже активно висувають свої версії: хтось припускає, що жінці «трішки не вистачило на ремонт квартири», а хтось жартує, що дизайн закладу настільки надихає, що «хочеться забрати шматочок додому». Поки що «агентка» залишається непізнаною, а відео продовжує збирати перегляди та дотепні коментарі.



Нагадаємо, у ніч на 10 грудня 2025 року з території кафе Golden Waffles, що на Київському майдані у Луцьку, невідомий

