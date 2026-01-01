У луцькій піцерії сталося «пограбування року». ВІДЕО

У луцькому закладі «Solo Pizza» стався курйозний інцидент, який адміністрація охрестила «пограбуванням року». Камери відеоспостереження зафіксували відвідувачку, яка замість піци зацікавилася сантехнікою закладу.

На оприлюднених кадрах видно, як жінка в білому пальті заходить до вбиральні та, проявляючи неабияку спритність, за лічені секунди викручує керамічну заглушку з рукомийника. Після цього вона швидко ховає «трофей» до сумочки та покидає приміщення. Представники піцерії жартують, що крадіжка була здійснена в кращих традиціях фільмів про Джеймса Бонда, хоча мотиви такого вчинку залишаються загадкою, передає "Конкурент".

Замість того щоб звертатися до поліції, заклад вирішив перетворити інцидент на розвагу для своїх підписників. В Instagram-акаунті піцерії оголосили конкурс: автори найкреативніших коментарів до відео з «викрадачкою» отримають у подарунок дві безкоштовні піци.



Користувачі мережі вже активно висувають свої версії: хтось припускає, що жінці «трішки не вистачило на ремонт квартири», а хтось жартує, що дизайн закладу настільки надихає, що «хочеться забрати шматочок додому». Поки що «агентка» залишається непізнаною, а відео продовжує збирати перегляди та дотепні коментарі.

Нагадаємо, у ніч на 10 грудня 2025 року з території кафе Golden Waffles, що на Київському майдані у Луцьку, невідомий чоловік викрав велику червону іграшку.

