Загубив дорогою додому: на Волині військовослужбовцю повернули гаманець

Днями до Володимирського районного відділу поліції звернулася мешканка міста пані, яка знайшла на території залізничного вокзалу гаманець із грошима та банківськими картками.Не залишившись осторонь, жінка принесла знахідку до відділу поліції, аби допомогти встановити власника, адже на оголошення, розміщені нею раніше в соціальних мережах, ніхто не відгукнувся, повідомили у Володимирському районному відділі поліції.Завдяки злагодженій та оперативній роботі сектору дотримання прав людини Володимирського РВП ГУНП у Волинській області вдалося встановити власника гаманця. Ним виявився військовослужбовець із Хмельницької області, який поспішав додому у довгоочікувану відпустку та не помітив, як гаманець випав із кишені.Для Захисника України ця історія стала приємною несподіванкою, а для всіх нас — ще одним доказом того, що людяність, чесність і взаємопідтримка залишаються незмінними цінностями нашого суспільства.