І слідів немає: у Луцькому районі невідомі вкрали з кладовища туї та вази
У селі Жидичин, що біля Луцька, на місцевому кладовищі зникли туї та вази з могили.

Про це у місцевій групі повідомила жінка, чиї родичі там спочивають.

Текст допису подаємо без змін:

"Жидичани, всім доброго дня, Христос Хрещається!

Маю до вас таке питання:

На кладовищі, при вʼїзді у село, похована моя Мама та дві мої Тітки.

Років 8 тому я посадила туї, 9 шт., зразу за могилами, вони нікому не заважали, оскільки знаходились на відстані максимум 10см від могил.

20 грудня, приїхавши на кладовище, бачу, що туї хтось вкрав, не просто зрізали, а викопали і слідів немає, плюс викрадено ще три вази.

Мої думки: якби це робили люди з сільської ради (вибачте, не знаю як зараз, точно називається), то б повідомили, я б пересадила їх під паркан кладовища, а то просто - нема і все.

Виходить росли собі декоративні дерева і їх хтось стиб@зив(((.

Заяву про крадіжку та наругу над могилами в поліцію напишу.

Ні в кого з сусідів нові туї не зʼявилися останнім часом?
