У громаді на Волині підвищили тарифи на воду та вивезення сміття

У Старовижівській громаді підвищили тарифи на воду та вивезення сміття.

З 1 січня 2026 року згідно з рішенням виконкому Старовижівської селищної ради № 174 від 18.12.2025 р. відкоригували тарифи на комунпослуги. Про це повідомили у Старовижівському ВУЖКГ.

Нові тарифи:

централізоване водопостачання − 36,28 грн /1 м. куб. з ПДВ
централізоване водовідведення − 58,86 грн / 1 м. куб. з ПДВ.
Окрім того, з 1 січня 2026 року відкоригували тарифи на послуги з управління побутовими відходами.

Збирання та перевезення побутових відходів для населення та юридичних осіб – 170,45 грн /1 м. куб. з ПДВ.

Захоронення побутових відходів для населення та юридичних осіб – 63,80 грн /1 м. куб. з ПДВ.

Тобто для жителів багатоквартирних будинків – 27,33 грн / місяць на 1 мешканця, для населення приватного сектору – 29,28 грн / місяць на 1 мешканця.

