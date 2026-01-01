7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
7 січня день народження у депутата Волинської обласної ради, очільника наглядової ради ТЗОВ "Городище" Анатолія Никонюка (на фото), а також у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.
Вітаємо їх та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.
7 січня за новим церковним календарем в Україні відзначають Собор Іоана Предтечі, присвячений пророку і Хрестителю Господньому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо їх та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.
7 січня за новим церковним календарем в Україні відзначають Собор Іоана Предтечі, присвячений пророку і Хрестителю Господньому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 січня: будуть в усіх областях
06 січня, 23:19
У громаді на Волині підвищили тарифи на воду та вивезення сміття
06 січня, 22:43