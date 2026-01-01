7 січня на Волині: гортаючи календар

Анатолія Никонюка (на фото), а також у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.



Вітаємо їх та зичимо міцного здоров’я й удачі.



7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.



7 січня за новим церковним календарем в Україні відзначають Собор Іоана Предтечі, присвячений пророку і Хрестителю Господньому.

