Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7 січня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У середу, 7 січня, не очікується відчутних магнітних хвилювань або бур, магнітосфера буде в нормі.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У середу, 7 січня, не очікується відчутних магнітних хвилювань або бур, магнітосфера буде в нормі.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7 січня
Сьогодні, 01:30
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 січня: будуть в усіх областях
06 січня, 23:19
У громаді на Волині підвищили тарифи на воду та вивезення сміття
06 січня, 22:43