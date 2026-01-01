«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 січня: будуть в усіх областях

У середу, 7 січня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть в усіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram."Укренерго" пояснило, що відключення електроенергії за графіками діятиме внаслідок масованих ворожих ударів по українській енергетиці."Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.Нагадаємо, росіяни регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.