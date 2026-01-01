«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 січня: будуть в усіх областях
06 січня, 23:19
У середу, 7 січня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть в усіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
"Укренерго" пояснило, що відключення електроенергії за графіками діятиме внаслідок масованих ворожих ударів по українській енергетиці.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.
Нагадаємо, росіяни регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
"Укренерго" пояснило, що відключення електроенергії за графіками діятиме внаслідок масованих ворожих ударів по українській енергетиці.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.
Нагадаємо, росіяни регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 січня: будуть в усіх областях
06 січня, 23:19
У громаді на Волині підвищили тарифи на воду та вивезення сміття
06 січня, 22:43