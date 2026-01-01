На Волині посівальники засипали будинок двома мішками зерна: курйозне відео
Сьогодні, 22:12
На Волині посівальники здивували своєю креативністю та почуттям гумору під час новорічних обходів. Вони засипали один із будинків одразу двома мішками зерна.
Про це повідомляє ВСН з посиланням на тікток Patibus.
Відповідне відео опублікували 2 січня і воно швидко стало вірусним у мережі, зібравши майже 1,5 мільйона переглядів та понад 65 тисячі вподобайок.
На кадрах видно, як два хлопці посівають в будинку, висипаючи в коридорі два мішки із зерном.
Реакція соцмереж
У коментарях не всім сподобався такий підхід до традицій:
«Так посівають ті, хто не читав і не бачив, що таке Голодомор»,
«Що це було? Наче дитячий садок»,
«Гарну традицію перетворили в цирк»,
«Мені шкода людей, які будуть то прибирати»,
«Це знецінення і насміхання з традицій, звичаїв і самого свята».
Інша частина коментаторів підтримала креативне щедрування:
«Я читаю коментарі, і в повному шоці від людей, які вони зануди. Вас не повинно хвилювати, скільки зерна висипали, найголовніше – господарі задоволені, і купа позитивних емоцій».
«Люди не в курсі, що зерно потім збирають і віддають худобі. А в Африці діти не мають що їсти, чого ви їсте, а вони голодують?».
