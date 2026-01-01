На Волині посівальники засипали будинок двома мішками зерна: курйозне відео

На Волині посівальники засипали будинок двома мішками зерна: курйозне відео
На Волині посівальники здивували своєю креативністю та почуттям гумору під час новорічних обходів. Вони засипали один із будинків одразу двома мішками зерна.

Про це повідомляє ВСН з посиланням на тікток Patibus.

Відповідне відео опублікували 2 січня і воно швидко стало вірусним у мережі, зібравши майже 1,5 мільйона переглядів та понад 65 тисячі вподобайок.

На кадрах видно, як два хлопці посівають в будинку, висипаючи в коридорі два мішки із зерном.

Реакція соцмереж

У коментарях не всім сподобався такий підхід до традицій:

«Так посівають ті, хто не читав і не бачив, що таке Голодомор»,
«Що це було? Наче дитячий садок»,
«Гарну традицію перетворили в цирк»,
«Мені шкода людей, які будуть то прибирати»,
«Це знецінення і насміхання з традицій, звичаїв і самого свята».
Інша частина коментаторів підтримала креативне щедрування:

«Я читаю коментарі, і в повному шоці від людей, які вони зануди. Вас не повинно хвилювати, скільки зерна висипали, найголовніше – господарі задоволені, і купа позитивних емоцій».
«Люди не в курсі, що зерно потім збирають і віддають худобі. А в Африці діти не мають що їсти, чого ви їсте, а вони голодують?».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: посівальники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 січня: будуть в усіх областях
Сьогодні, 23:19
У громаді на Волині підвищили тарифи на воду та вивезення сміття
Сьогодні, 22:43
На Волині посівальники засипали будинок двома мішками зерна: курйозне відео
Сьогодні, 22:12
І слідів немає: у Луцькому районі невідомі вкрали з кладовища туї та вази
Сьогодні, 21:45
Загубив дорогою додому: на Волині військовослужбовцю повернули гаманець
Сьогодні, 21:15
Медіа
відео
1/8