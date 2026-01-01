Коли треба прибирати новорічну ялинку: сприятливі дати





Коли прибирати ялинку, розповіла астрологиня Аля Савчин, передає



Астролог каже, що є кілька символічних днів у січні, коли найкраще прибирати ялинку. Кожен може обрати свій особистий символічний момент.



Символічні дати:



7 січня — щоб відкрити у своєму житті для для нового етапу та місце для нових ідей;



16 січня — щоб дім був грошовим магнітом протягом усього року;



18 січня — щоб був успіх у всіх справ і починаннях;



22 січня — щоб з’явилася гармонія у стосунках та прийшло кохання



Водночас цифрова психологиня Тетяна Михайлішина радить не розбирати ялинку сильному роздратуванні чи під час сварок у домі. З її слів, у такому стані символічно зрізається не свято, а можливості. Також не варто починати цю справу ввечері чи взагалі вночі.



«Перед тим як розбирати подумки подякуйте за радість, тепло і захист. Знімайте іграшки зверху донизу. Останньою — гірлянду. У кінці — провітріть кімнату», — наголосила психологиня.

