Скільки на Волині за свята продали ялинок: подробиці

Скільки на Волині за свята продали ялинок: подробиці
На Волині завершилася ялинкова кампанія.

Про це повідомили у пресслужбі Поліського лісового офісу.

Надлісництва Рівненщини та Волині продали 25,5 тис. ялинок на суму 3,8 млн грн. На Волині реалізовано 15,5 тис. дерев, на Рівненщині – 10 тис.

Середня ціна одного деревця становила 149 грн.

Ялинки купували в різні регіони України.

Найбільші поставки були до Івано-Франківської, Миколаївської, Харківської, Львівської та Одеської області.

Окрім традиційних зрізаних ялинок, популярність мали ялинки в горщиках. Їх найчастіше купували на розсадниках у Костополі (Рівненщина) та Гаразджі (Волинь).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ялинка, продажі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки на Волині за свята продали ялинок: подробиці
Сьогодні, 08:20
Коли треба прибирати новорічну ялинку: сприятливі дати
Сьогодні, 06:04
Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7 січня
Сьогодні, 01:30
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8