Скільки на Волині за свята продали ялинок: подробиці
Сьогодні, 08:20
На Волині завершилася ялинкова кампанія.
Про це повідомили у пресслужбі Поліського лісового офісу.
Надлісництва Рівненщини та Волині продали 25,5 тис. ялинок на суму 3,8 млн грн. На Волині реалізовано 15,5 тис. дерев, на Рівненщині – 10 тис.
Середня ціна одного деревця становила 149 грн.
Ялинки купували в різні регіони України.
Найбільші поставки були до Івано-Франківської, Миколаївської, Харківської, Львівської та Одеської області.
Окрім традиційних зрізаних ялинок, популярність мали ялинки в горщиках. Їх найчастіше купували на розсадниках у Костополі (Рівненщина) та Гаразджі (Волинь).
