СБУ проводить розслідування: у Києві діє російська підпільна школа при монастирі УПЦ МП





Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо", пише



Журналісти "Слідства.Інфо" поспілкувалися з директоркою, вчителями та батьками учнів. Зазначається, що школі навчається понад 60 дітей (учні з 1 по 9 клас). Зі слів керівниці закладу, там працює 16 вчителів.



У розкладі занять для першого класу підпільної школи журналісти знайшли предмет "слов'янська мова". Одна із вчительок початкової школи пояснила, що це — російська мова. Хоча вчителька запевняла, що навчання відбувається українською мовою, батьки учнів розповіли, що "50 на 50".



Один із підручників, які побачили журналісти "Слідства" — арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів. Також директорка школи розповіла їм, що є такі предмети як "Фільм" та "Музика". Там дітям показують російські фільми, а також вчать російських пісень.



Школа має назву "Перспектива" й існує з лютого 2025 року. Хоча директорка називає заклад "сімейним клубом", він працює 5 днів на тиждень з 9:00 до 14:00, є група продовженого дня. Школа працює без офіційної ліцензії. Документи учнів для формальності знаходяться у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються, дізналися медійники.



У одному із закладів, де офіційно оформлені деякі з дітей, розповіли, що вони на заняття не приходять, все навчання відбувається в школі при монастирі. "По дружбі" із директоркою їм ставлять оцінки, які передають із "Перспективи".



"СБУ досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ (МП) "Голосіївська пустинь" у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває", — поінформували на запит Суспільного в СБУ.



Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.



"У четвертий рік повномасштабної війни питання дотримання законодавства в освітній сфері, захисту прав дітей та недопущення будь-яких проявів антидержавної ідеології в освітньому середовищі є питанням національної безпеки. Про результати перевірки буде поінформовано додатково", — йдеться у повідомленні.



Міністр освіти Оксен Лісовий теж згодом відреагував на матеріал "Слідства.Інфо" й запевнив, що дії керівників і педагогів, пов'язаних із підпільною школою, будуть перевірені "Окремо і принципово". За результатами перевірок мають бути ухвалені "конкретні, жорсткі" рішення стосовно як організаторів, так і вихователів.



"Сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі «руського міра», на четвертий рік повномасштабної війни — ситуація, яка не має жодних пояснень. У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим — це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть", — додав урядовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві при монастирі Української православної церкви Московського патріархату "Голосіївська пустинь" працює підпільна школа. Там дітей навчають за радянськими підручниками, демонструють фільми та вчать пісень РФ.Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо", пише Суспільне Журналісти "Слідства.Інфо" поспілкувалися з директоркою, вчителями та батьками учнів. Зазначається, що школі навчається понад 60 дітей (учні з 1 по 9 клас). Зі слів керівниці закладу, там працює 16 вчителів.У розкладі занять для першого класу підпільної школи журналісти знайшли предмет "слов'янська мова". Одна із вчительок початкової школи пояснила, що це — російська мова. Хоча вчителька запевняла, що навчання відбувається українською мовою, батьки учнів розповіли, що "50 на 50".Один із підручників, які побачили журналісти "Слідства" — арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів. Також директорка школи розповіла їм, що є такі предмети як "Фільм" та "Музика". Там дітям показують російські фільми, а також вчать російських пісень.Школа має назву "Перспектива" й існує з лютого 2025 року. Хоча директорка називає заклад "сімейним клубом", він працює 5 днів на тиждень з 9:00 до 14:00, є група продовженого дня. Школа працює без офіційної ліцензії. Документи учнів для формальності знаходяться у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються, дізналися медійники.У одному із закладів, де офіційно оформлені деякі з дітей, розповіли, що вони на заняття не приходять, все навчання відбувається в школі при монастирі. "По дружбі" із директоркою їм ставлять оцінки, які передають із "Перспективи"."СБУ досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ (МП) "Голосіївська пустинь" у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває", — поінформували на запит Суспільного в СБУ.Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності."У четвертий рік повномасштабної війни питання дотримання законодавства в освітній сфері, захисту прав дітей та недопущення будь-яких проявів антидержавної ідеології в освітньому середовищі є питанням національної безпеки. Про результати перевірки буде поінформовано додатково", — йдеться у повідомленні.Міністр освітитеж згодом відреагував на матеріал "Слідства.Інфо" й запевнив, що дії керівників і педагогів, пов'язаних із підпільною школою, будуть перевірені "Окремо і принципово". За результатами перевірок мають бути ухвалені "конкретні, жорсткі" рішення стосовно як організаторів, так і вихователів."Сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі «руського міра», на четвертий рік повномасштабної війни — ситуація, яка не має жодних пояснень. У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим — це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть", — додав урядовець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію