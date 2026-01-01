У Львові стали відключати світло лікарням
Сьогодні, 09:20
Із цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.
Про це у телеграмі повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.
Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
«Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком», - зазначив Садовий.
Він додав, що з самого ранку намагається зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. Наразі у Львові екстрено планують альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.
