У Львові стали відключати світло лікарням

Із цієї ночі у Львовічастину лікарень та весь комунальний електротранспорт.Про це у телеграмі повідомив Львівський міський головаЦе сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.«Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком», - зазначив Садовий.Він додав, що з самого ранку намагається зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. Наразі у Львові екстрено планують альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.