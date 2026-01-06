Україна, Франція і Британія підписали декларацію про про розгортання західних сил після війни





Буде створено координаційний центр при Оперативному штабі коаліції, аби армії її країн співпрацювали. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив на брифінгу в Парижі після засідання коаліції охочих, пише



В рамках коаліції консолідували підхід і заклали механізм моніторингу за режимом припинення вогню. Очолюватимуть моніторинг США, але участь братимуть і деякі інші країни коаліції охочих.



Коаліція буде підтримувати Збройні Сили України, чисельність яких у мирний час відповідно до угоди становитиме 800 000 людей.



“Її (армію. – Ред.) потрібно військово забезпечити, аби вона могла стримати потенційну агресію”, – сказав французький президент.



Погодили і продовження організації багатонаціональних сил на суші, в морі і в повітрі. Відповідальність за це на себе взяли, зокрема, Італія, Польща і Туреччина.



“Ми також продовжуємо зближувати позиції стосовно питань реконструкції”, – повідомив Еммануель Макрон.



Президент Володимир Зеленський додав: "Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятися, на яких рівнях буде командування".



"Ми вважаємо, ключовий елемент – наша українська сила. На основі нашої армії будуть працювати всі інші елементи. Військові Франції, України, Британії працювали детально стосовно розміщення, кількості, конкретних видів зброї, складових Збройних Сил. Ми розуміємо, яка країна і на що готова", – сказав український президент.



Він повідомив, що була предметна розмова зі США про моніторинг.



Окремо Україна обговорила з партнерами необхідність посилювати ППО.



Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що після досягнення припинення вогню Франція і Британія організують військові хаби на українській території і побудують захищене виробництво зброї і боєприпасів для потреб України.



Він додав, що мирна угода буде можливою лише в разі компромісів від Росії, а поки що владімір путін не демонструє готовності до конструктиву. Тому потрібно посилювати ППО України і надавати їй можливості продовжувати боротьбу. Одночасно з тим слід тиснути на Росію, зокрема її тіньовий флот, додав британський прем'єр.



Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що країна братиме участь у моніторингу за припиненням вогню. Також ФРН братиме участь у посиленні України на суші, в морі і в повітрі.



Зустріч коаліції охочих



У продовження дипломатичних зусиль для завершення створення мирної угоди між Україною і Росією, а також фіналізації документів про гарантії безпеки, в Парижі 6 січня відбувається зустріч так званої коаліції охочих. Більшість країн представлена на рівні лідерів.



Сполучені Штати представлені радником президента Джаредом Кушнером і спецпредставником Стівом Віткоффом.



Окрім зустрічі в форматі коаліції, український президент Володимир Зеленський матиме і двосторонні переговори з американською стороною.



Раніше він розповідав, що текст рамкового документу із пунктами, необхідними для досягнення миру, готові на 90 %. Не було консенсусу стосовно керування Запорізькою АЕС і питання територій.



США пропонують керувати ЗАЕС на трьох у рівних пропорціях. Україна не вважає можливим ведення спільного бізнесу з росіянами на станції, яку вони захопили. Вона пропонує керувати АЕС спільно зі США, і щоби ті продавати енергію куди захочуть.



У питанні територій Росія вимагає виведення української армії з усієї території Донбасу. США фактично з цим погоджуються, пропонуючи створити на неокупованій частині “вільну економічну зону”. Україна пропонує завершити війну на поточних лініях, а якщо говорити про відведення військ на певну кількість кілометрів, то для обох сторін.

