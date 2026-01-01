На Волині бізнесмена зловили на ухиленні від податків на мільйони
Сьогодні, 10:31
На Волині заступник директора приватного підприємства, викритий в ухиленні від сплати податків, сплатив державі 4,5 мільйона гривень.
Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна прокуратура.
Під процесуальним керівництвом прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито незаконну діяльність заступника директора приватного підприємства, яке здійснює імпорт автомобілів.
Встановлено, що на останнього були покладені обов’язки з ведення бухгалтерського обліку, проте він не відобразив у податковій звітності понад 25 млн грн доходу, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 4,5 млн гривень.
У ході досудового розслідування кримінального провадження про умисне ухилення заступником директора підприємства від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст. 212 КК України) забезпечено відшкодування заподіяної державному бюджету шкоди.
Провадження скероване до суду.
Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області.
