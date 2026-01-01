На Волині бізнесмена зловили на ухиленні від податків на мільйони

На Волині заступник директора приватного підприємства, викритий в, сплатив державі 4,5 мільйона гривень.Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна прокуратура.Під процесуальним керівництвом прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито незаконну діяльність заступника директора приватного підприємства, яке здійснює імпорт автомобілів.Встановлено, що на останнього були покладені обов’язки з ведення бухгалтерського обліку, проте він не відобразив у податковій звітності понад 25 млн грн доходу, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 4,5 млн гривень.У ході досудового розслідування кримінального провадження про умисне ухилення заступником директора підприємства від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст. 212 КК України) забезпечено відшкодування заподіяної державному бюджету шкоди.Провадження скероване до суду.