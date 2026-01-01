Шахрай вимагав у начальника ТЦК $100 тисяч для «хабара ДБР»

Працівники ДБР затримали шахрая, який вимагав у посадовця ТЦК 100 тисяч доларів нібито для працівників Бюро.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити 100 тис. доларів США у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей.

Чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито «посередник» від ДБР. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження. Шахрай пропонував «вирішити питання» за 100 тис. доларів.

Насправді жодного провадження щодо посадовця не існувало.

ДБР затримало фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі 50 тис. доларів США.



Нацполіція у телеграмі уточнила, що кошти вимагали у начальника районного ТЦК та СП.


