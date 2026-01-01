«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героїв Вадима Сілаєва та Олександра Семенюка

До Володимира сьогодні, 7 січня, прямує кортеж «На щиті» із двома нашими Захисниками:таПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаВін попросив о 13:00 сформувати коридор шани зі сторони Ковеля до моргу, вулицями Ковельська та Шпитальна, і гідно зустріти наших воїнів, які- своє життя за волю та незалежність України.Водночас мер Володимира попередив, що у зв’язку із погодними умовами, можливі зміни у часі прибуття. Про дату і час поховання повідомлять згодом.«Вічна шана Героям!» - зазначив Ігор Пальонка.