«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героїв Вадима Сілаєва та Олександра Семенюка
Сьогодні, 11:06
До Володимира сьогодні, 7 січня, прямує кортеж «На щиті» із двома нашими Захисниками: Валерієм Сілаєвим та Олександром Семенюком.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Він попросив о 13:00 сформувати коридор шани зі сторони Ковеля до моргу, вулицями Ковельська та Шпитальна, і гідно зустріти наших воїнів, які
віддали найдорожче - своє життя за волю та незалежність України.
Водночас мер Володимира попередив, що у зв’язку із погодними умовами, можливі зміни у часі прибуття. Про дату і час поховання повідомлять згодом.
«Вічна шана Героям!» - зазначив Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Він попросив о 13:00 сформувати коридор шани зі сторони Ковеля до моргу, вулицями Ковельська та Шпитальна, і гідно зустріти наших воїнів, які
віддали найдорожче - своє життя за волю та незалежність України.
Водночас мер Володимира попередив, що у зв’язку із погодними умовами, можливі зміни у часі прибуття. Про дату і час поховання повідомлять згодом.
«Вічна шана Героям!» - зазначив Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві – аварія за участю 13 автомобілів. Поліція показала фото
Сьогодні, 11:20
«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героїв Вадима Сілаєва та Олександра Семенюка
Сьогодні, 11:06
Шахрай вимагав у начальника ТЦК $100 тисяч для «хабара ДБР»
Сьогодні, 10:50