«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героїв Вадима Сілаєва та Олександра Семенюка

До Володимира сьогодні, 7 січня, прямує кортеж «На щиті» із двома нашими Захисниками: Валерієм Сілаєвим та Олександром Семенюком.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Він попросив о 13:00 сформувати коридор шани зі сторони Ковеля до моргу, вулицями Ковельська та Шпитальна, і гідно зустріти наших воїнів, які
віддали найдорожче - своє життя за волю та незалежність України.

Водночас мер Володимира попередив, що у зв’язку із погодними умовами, можливі зміни у часі прибуття. Про дату і час поховання повідомлять згодом.

«Вічна шана Героям!» - зазначив Ігор Пальонка.

Сьогодні, 11:06
