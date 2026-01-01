Волинян попередили, що погода ще погіршиться
Сьогодні, 11:48
Дорожники попередили волинян про наближення ще складніших погодних умов через переміщення активного циклону з південного заходу.
Про це у фейсбуці повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Минула ще одна доба напруженої роботи працівників дорожніх підприємств Волинської області, задіяних у зимовому утриманні автомобільних шляхів державного значення.
Упродовж сніжної ночі та зранку 7 січня дороги розчищали й обробляли протиожеледними матеріалами 32 одиниці спеціальної техніки та механізмів. Проїзд забезпечено, однак з огляду на погодні умови спецтехніка продовжує працювати.
Окрім проїзної частини, дорожні бригади здійснюють очищення тротуарів та місць зупинок громадського транспорту.
Синоптики попереджають про наближення ще складніших погодних умов через переміщення активного циклону з південного заходу. Зокрема, 7–8 січня в денні години у південній половині Волині прогнозується значний сніг (7–19 мм). Також очікується вітряна погода, місцями хуртовини.
За умов інтенсивних опадів на автошляхах області можливе ускладнення руху. Дорожники працюватимуть у посиленому режимі, однак водіям під час планування поїздок варто враховувати погодні умови.
