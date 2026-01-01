Волинян попередили, що погода ще погіршиться

Дорожники попередили волинян про наближення ще складнішихчерез переміщення активного циклону з південного заходу.Про це у фейсбуці повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Минула ще одна доба напруженої роботи працівників дорожніх підприємств Волинської області, задіяних у зимовому утриманні автомобільних шляхів державного значення.Упродовж сніжної ночі та зранку 7 січня дороги розчищали й обробляли протиожеледними матеріалами 32 одиниці спеціальної техніки та механізмів. Проїзд забезпечено, однак з огляду на погодні умови спецтехніка продовжує працювати.Окрім проїзної частини, дорожні бригади здійснюють очищення тротуарів та місць зупинок громадського транспорту.Синоптики попереджають про наближення ще складніших погодних умов через переміщення активного циклону з південного заходу. Зокрема, 7–8 січня в денні години у південній половині Волині прогнозується значний сніг (7–19 мм). Також очікується вітряна погода, місцями хуртовини.За умов інтенсивних опадів на автошляхах області можливе ускладнення руху. Дорожники працюватимуть у посиленому режимі, однак водіям під час планування поїздок варто враховувати погодні умови.