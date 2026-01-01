У Луцьку графіки відключення світла не поширюються на лікарні і електротранспорт, - міськрада





Про це 7 січня повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук під час брифінгу, який зібрав через ситуацію у Львові, де частину лікарень та весь комунальний електротранспорт вилучили з переліку критичних і зарахували до звичайних груп відключень світла, пише



"Ті об'єкти нашої громади, які важливі для життєдіяльності, були завчасно підготовлені, всі документи і вони були внесені у відповідний реєстр. Згідно з новою постановою сьогодні відключення світла в лікарнях і депо не було", — сказав Луцький міський голова.



Також Поліщук додав, що на випадок надзвичайних ситуацій усі лікувальні заклади та підприємства з постачання тепла і води забезпечені дизель-генераторами чи когенераційними установками.



Що сталося у Львові



У Львові частину лікарень та весь комунальний електротранспорт з 7 січня вилучили з переліку критичних і зарахували до звичайних груп відключень світла. Таким чином, у медзакладах та на тягових підстанціях вимикатимуть електроенергію залежно від планових та аварійних знеструмлень, заявив міський голова Садовий. Станом на 10:22 подачу електроенергії частині обʼєктів критичної інфраструктури відновили.



Згодом прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Органи контролю, зокрема Держенергонагляд, проведуть перевірки фактів можливих порушень у Львові.



Що відомо про скорочення списків критичної інфраструктури



В грудні 2025 року премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд скоротить списки критичної інфраструктури. З її слів, через це графіки відключення електроенергії стануть коротшими.



Зі списків критичної інфраструктури прибирали дві категорії: споживачі потужністю менш як 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження. Ці обʼєкти були переведені на загальні графіки вимкнення світла. Водночас цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу, зауважила премʼєрка.

Що відомо про скорочення списків критичної інфраструктури

В грудні 2025 року премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд скоротить списки критичної інфраструктури. З її слів, через це графіки відключення електроенергії стануть коротшими.

Зі списків критичної інфраструктури прибирали дві категорії: споживачі потужністю менш як 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження. Ці обʼєкти були переведені на загальні графіки вимкнення світла. Водночас цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу, зауважила премʼєрка.

