Макрон допускає розмову з путіним найближчими тижнями
Сьогодні, 11:50
Президент Франції Емманюель Макрон допустив, що може "встановити контакт" з главою Росії володимиром путіним найближчими тижнями.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу France 2.
"Я зараз організовую встановлення контакту в найближчі тижні", - сказав Макрон на запитання щодо потенційної розмови з путіним.
Він підкреслив, що його мета – це мир в Україні, але не ціною її капітуляції.
"У короткостроковій перспективі ми повинні продовжувати підтримувати Україну в її оборонних зусиллях. Саме цим ми й займаємося… Ми не хочемо, щоб цей мир був капітуляцією України", – наголосив Макрон.
19 грудня 2025 року Макрон висловився за те, щоб знайти способи для європейців "знову вступити в діалог з Росією – у прозорій формі та у співпраці з Україною".
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що володимир путін готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".
Президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим збереження участі США у "мирних переговорах", коментуючи пропозицію французького лідера відновити взаємодію з Росією.
