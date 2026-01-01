У Києві – аварія за участю 13 автомобілів. Поліція показала фото
Сьогодні, 11:20
У Києві на вулиці Дніпроводській сьогодні, 7 січня, у дорожньо-транспортну пригоду потрапили відразу тринадцять автомобілів
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція столиці.
За даними правоохоронців, автопригода трапилася зранку сьогодні, 7 січня.
У зв’язку з ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку міста Вишгорода.
На місці події патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.
