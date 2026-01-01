Якою буде погода у середу, 7 січня у Луцьку та на Волині

Якою буде погода у середу, 7 січня у Луцьку та на Волині
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 7 січня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень значний сніг. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° морозу.

Область

Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень сніг, у південній половині – значний сніг. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.

