У Польщі раптово померла волинянка: просять допомогти

Ольга Горун.



Про це у Фейсбук повідомила подруга Альона Кобалія, передає



Трагедія сталася у Приморському воєводстві, в місті Устка. Обставини смерті наразі невідомі, рідні повідомляють, що це була раптова смерть.



Через те що Ольга померла за кордоном, її близькі змушені звернутися по допомогу. Попереду – складний і фінансово затратний процес кремації та перевезення праху в Україну, аби рідні змогли гідно попрощатися та поховати її на батьківщині.



Сестра покійної відкрила збір коштів. Фінансову допомогу збирають на банківську картку, відкриту на племінника Ольги — Савоша Артемія. Родина запевняє, що всі зібрані кошти будуть використані виключно за призначенням — для організації кремації та транспортування праху в Україну.



Усі охочі можуть долучитися за



Ціль збору – 70 тисяч гривень.



Близькі та друзі просять усіх небайдужих долучитися до збору та підтримати родину в цей важкий момент. Кожен внесок є важливим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі раптово померла жителька Шацька, що на Волині –Про це у Фейсбук повідомила подруга, передає Район. Шацьк Трагедія сталася у Приморському воєводстві, в місті Устка. Обставини смерті наразі невідомі, рідні повідомляють, що це була раптова смерть.Через те що Ольга померла за кордоном, її близькі змушені звернутися по допомогу. Попереду – складний і фінансово затратний процес кремації та перевезення праху в Україну, аби рідні змогли гідно попрощатися та поховати її на батьківщині.Сестра покійної відкрила збір коштів. Фінансову допомогу збирають на банківську картку, відкриту на племінника Ольги —. Родина запевняє, що всі зібрані кошти будуть використані виключно за призначенням — для організації кремації та транспортування праху в Україну.Усі охочі можуть долучитися за посиланням Ціль збору – 70 тисяч гривень.Близькі та друзі просять усіх небайдужих долучитися до збору та підтримати родину в цей важкий момент. Кожен внесок є важливим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію