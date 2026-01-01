У Польщі раптово померла волинянка: просять допомогти
Сьогодні, 21:11
У Польщі раптово померла жителька Шацька, що на Волині – Ольга Горун.
Про це у Фейсбук повідомила подруга Альона Кобалія, передає Район. Шацьк.
Трагедія сталася у Приморському воєводстві, в місті Устка. Обставини смерті наразі невідомі, рідні повідомляють, що це була раптова смерть.
Через те що Ольга померла за кордоном, її близькі змушені звернутися по допомогу. Попереду – складний і фінансово затратний процес кремації та перевезення праху в Україну, аби рідні змогли гідно попрощатися та поховати її на батьківщині.
Сестра покійної відкрила збір коштів. Фінансову допомогу збирають на банківську картку, відкриту на племінника Ольги — Савоша Артемія. Родина запевняє, що всі зібрані кошти будуть використані виключно за призначенням — для організації кремації та транспортування праху в Україну.
Усі охочі можуть долучитися за посиланням.
Ціль збору – 70 тисяч гривень.
Близькі та друзі просять усіх небайдужих долучитися до збору та підтримати родину в цей важкий момент. Кожен внесок є важливим.
