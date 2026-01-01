У Польщі раптово померла волинянка: просять допомогти

У Польщі раптово померла волинянка: просять допомогти
У Польщі раптово померла жителька Шацька, що на Волині – Ольга Горун.

Про це у Фейсбук повідомила подруга Альона Кобалія, передає Район. Шацьк.

Трагедія сталася у Приморському воєводстві, в місті Устка. Обставини смерті наразі невідомі, рідні повідомляють, що це була раптова смерть.

Через те що Ольга померла за кордоном, її близькі змушені звернутися по допомогу. Попереду – складний і фінансово затратний процес кремації та перевезення праху в Україну, аби рідні змогли гідно попрощатися та поховати її на батьківщині.

Сестра покійної відкрила збір коштів. Фінансову допомогу збирають на банківську картку, відкриту на племінника Ольги — Савоша Артемія. Родина запевняє, що всі зібрані кошти будуть використані виключно за призначенням — для організації кремації та транспортування праху в Україну.

Усі охочі можуть долучитися за посиланням.

Ціль збору – 70 тисяч гривень.

Близькі та друзі просять усіх небайдужих долучитися до збору та підтримати родину в цей важкий момент. Кожен внесок є важливим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Польща, збір коштів, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
І слідів немає: у Луцькому районі невідомі вкрали з кладовища туї та вази
Сьогодні, 21:45
Загубив дорогою додому: на Волині військовослужбовцю повернули гаманець
Сьогодні, 21:15
У Польщі раптово померла волинянка: просять допомогти
Сьогодні, 21:11
У луцькій піцерії сталося «пограбування року». ВІДЕО
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у середу, 7 січня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8