Бельгія готова надати авіацію і флот для миру в Україні, Швеція - винищувачі Gripen





Про це повідомляє



Позиція Бельгії



Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.



За його словами, відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "коаліції охочих" у Парижі.



"Засідання "коаліції охочих" у Парижі було продуктивним і вирішальним. Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення війни", - підкреслив він.



Військовий внесок і навчання



Глава бельгійського уряду уточнив, що участь країни буде зосереджена на тих напрямках, де Бельгія має необхідні можливості.



"Наш внесок буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок", - зазначив де Вевер.



Роль США в забезпеченні безпеки



Окремо прем'єр акцентував на важливості американського лідерства. За його словами, зусилля міжнародної коаліції спиратимуться на надійну підтримку Сполучених Штатів.



Де Вевер також вказав, що майбутній моніторинг безпекової ситуації планується здійснювати під керівництвом США, що має забезпечити ефективне стримування Росії від повторної агресії та сприяти довгостроковій стабільності в регіоні.



Нагадуємо, що Німеччина висловила готовність долучитися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, однак без зобов'язань щодо направлення своїх військових на українську територію.



За підсумками зустрічі так званої "коаліції охочих" канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що позиція Берліна відрізняється від підходу Лондона і Парижа: участь розглядають у рамках підтримки та міжнародних механізмів безпеки, але вона не передбачає автоматичного розгортання німецьких військ.



Зазначимо, що на переговорах у Парижі представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.



Швеція також готова передати Україні винищувачі Gripen та надати ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з Росією.



"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", - наголосив глава шведського уряду.



Прем'єр окреслив і конкретні напрями можливої допомоги. Зокрема, йдеться про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною, надання морських ресурсів для розмінування Чорного моря, а також продовження навчання українських офіцерів.



Водночас Крістерссон підкреслив, що реалізація цих кроків можлива лише за виконання низки умов. Серед них - укладення мирної угоди, визначення чітких правил застосування багатонаціональних сил і схвалення відповідних рішень парламентом Швеції.



"Швеція готова зробити свій внесок у мир у Європі", - підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейські партнери продовжують формувати архітектуру безпеки для України після завершення війни, обговорюючи конкретні військові та політичні механізми підтримки в рамках міжнародної коаліції.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера у соцмережі X.Прем'єр-міністр Бельгіїзаявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.За його словами, відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "коаліції охочих" у Парижі."Засідання "коаліції охочих" у Парижі було продуктивним і вирішальним. Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення війни", - підкреслив він.Глава бельгійського уряду уточнив, що участь країни буде зосереджена на тих напрямках, де Бельгія має необхідні можливості."Наш внесок буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок", - зазначив де Вевер.Окремо прем'єр акцентував на важливості американського лідерства. За його словами, зусилля міжнародної коаліції спиратимуться на надійну підтримку Сполучених Штатів.Де Вевер також вказав, що майбутній моніторинг безпекової ситуації планується здійснювати під керівництвом США, що має забезпечити ефективне стримування Росії від повторної агресії та сприяти довгостроковій стабільності в регіоні.Нагадуємо, що Німеччина висловила готовність долучитися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, однак без зобов'язань щодо направлення своїх військових на українську територію.За підсумками зустрічі так званої "коаліції охочих" канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що позиція Берліна відрізняється від підходу Лондона і Парижа: участь розглядають у рамках підтримки та міжнародних механізмів безпеки, але вона не передбачає автоматичного розгортання німецьких військ.Зазначимо, що на переговорах у Парижі представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.Швеція також готова передати Україні винищувачі Gripen та надати ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з Росією."Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", - наголосив глава шведського уряду.Прем'єр окреслив і конкретні напрями можливої допомоги. Зокрема, йдеться про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною, надання морських ресурсів для розмінування Чорного моря, а також продовження навчання українських офіцерів.Водночас Крістерссон підкреслив, що реалізація цих кроків можлива лише за виконання низки умов. Серед них - укладення мирної угоди, визначення чітких правил застосування багатонаціональних сил і схвалення відповідних рішень парламентом Швеції."Швеція готова зробити свій внесок у мир у Європі", - підсумував він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію