Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 7 січня. Долар злетів ще на 14 коп, євро додало 28 коп, злотий зріс на 8 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,56 (+14 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,79 (+28 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,82 (+8 коп.)

