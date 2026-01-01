Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,56 (+14 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,79 (+28 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,82 (+8 коп.)

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 7 січня. Долар злетів ще на 14 коп, євро додало 28 коп, злотий зріс на 8 коп.

