Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 7 січня. Долар злетів ще на 14 коп, євро додало 28 коп, злотий зріс на 8 коп.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,56 (+14 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,79 (+28 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,82 (+8 коп.)
