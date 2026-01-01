Як святкували Водохреще на Волині 100 років тому. Архівні фото

великим освяченням води, особливими обрядами в оселях та прагненням людей до духовного оновлення.



Сучасні стрічки соціальних мереж щороку наповнюються кадрами масових занурень у крижані ополонки, які стали символом свята. Проте історична ретроспектива показує, що звички наших предків мали свої унікальні особливості та дещо інший характер, повідомляє



Завдяки збереженим архівним знімкам ми маємо рідкісну можливість зазирнути в минуле та відчути атмосферу релігійного піднесення початку минулого століття. Такі кадри стають своєрідним містком, що єднає досвід попередніх поколінь із нашою сучасністю.







Архівні фотографії, датовані 1916-1917 роками, демонструють, як відзначали Хрещення Господнє в розпал Першої світової війни. Попри важкі часи та воєнне лихоліття, віряни не полишали традицій, організовуючи величні процесії на вулицях міст і сіл. Особливу увагу привертають кадри з Володимира, що на Волині, де зафіксовані святкові служби та велелюдні збори біля водойм. Релігійне життя в ті часи було невіддільною частиною суспільного побуту, а кожна урочистість супроводжувалася особливим трепетом і надією на мир.







На старих знімках чітко видно моменти освячення річкових вод, коли цілі громади збиралися біля джерел. Люди з вірою набирали воду в посуд або пили її безпосередньо з річки, оскільки вважали її цілющою. Освячену воду дбайливо несли додому, де зберігали протягом усього року як надійний оберіг від нещасть та фізичних хвороб. Такі світлини яскраво відтворюють щиру релігійність та атмосферу піднесення, що панувала серед українців навіть у суворі роки воєнних конфліктів.







Цікавим історичним фактом, який відкривають ретрофото, є відсутність масових пірнань в ополонку, до яких ми звикли сьогодні. Хоча перші згадки про подібні традиції в районі Дніпра в Києві з’явилися якраз у період Першої світової війни, вони не були загальноприйнятими. Справжньої популярності та масовості обряд занурення набув значно пізніше — вже в часи незалежної України. Натомість для предків головним акцентом було саме причастя до освяченої стихії через пиття та окроплення осель.







Фотографії столітньої давнини допомагають зрозуміти, що суть свята — духовне відновлення — залишається незмінною крізь віки. Аналізуючи ці кадри, можна відчути неперервний зв'язок поколінь і ту єдність, яку дарує українцям спільна віра та національна ідентичність.



