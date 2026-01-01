На Донеччині загинув 34-річний воїн з Волині Федір Корець
Сьогодні, 11:50
Волинь продовжує втрачати на війні своїх найкращих синів. Про втрату воїна-краянина стало відомо у Любешівській селищній раді.
Про це написав очільник громади Олег Кух.
"Стало відомо про загибель ще одного нашого Захисника — солдата КОРЦЯ ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА, 1992 року народження, жителя села Дольськ. Герой загинув 2 червня 2025 року на Донецькому напрямку, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це написав очільник громади Олег Кух.
"Стало відомо про загибель ще одного нашого Захисника — солдата КОРЦЯ ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА, 1992 року народження, жителя села Дольськ. Герой загинув 2 червня 2025 року на Донецькому напрямку, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель на війні волинянина Анатолія Лукашевича, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:59
Яка батарея в Айфон 12?
Сьогодні, 12:18
На Донеччині загинув 34-річний воїн з Волині Федір Корець
Сьогодні, 11:50
Коли у Луцьку освячуватимуть воду у Стирі
Сьогодні, 11:07
За добу українські воїни знищили 900 окупантів
Сьогодні, 10:24