На Донеччині загинув 34-річний воїн з Волині Федір Корець





Про це написав очільник громади Олег Кух.



"Стало відомо про загибель ще одного нашого Захисника — солдата КОРЦЯ ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА, 1992 року народження, жителя села Дольськ. Герой загинув 2 червня 2025 року на Донецькому напрямку, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника.

