На Донеччині загинув 34-річний воїн з Волині Федір Корець

На Донеччині загинув 34-річний воїн з Волині Федір Корець
Волинь продовжує втрачати на війні своїх найкращих синів. Про втрату воїна-краянина стало відомо у Любешівській селищній раді.

Про це написав очільник громади Олег Кух.

"Стало відомо про загибель ще одного нашого Захисника — солдата КОРЦЯ ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА, 1992 року народження, жителя села Дольськ. Герой загинув 2 червня 2025 року на Донецькому напрямку, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загибель, війна, втрата, смерть, Федір Корець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель на війні волинянина Анатолія Лукашевича, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:59
Яка батарея в Айфон 12?
Сьогодні, 12:18
На Донеччині загинув 34-річний воїн з Волині Федір Корець
Сьогодні, 11:50
Коли у Луцьку освячуватимуть воду у Стирі
Сьогодні, 11:07
За добу українські воїни знищили 900 окупантів
Сьогодні, 10:24
Медіа
відео
1/8