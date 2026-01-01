За добу українські воїни знищили 900 окупантів
Сьогодні, 10:24
Українські воїни-захисники щодня наносять втрати для російської окупаційної армії. Протягом минулої доби військовослужбовці Сил оборони України знищили 900 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.26 орієнтовно склали:
особового складу - близько 1 211 530 (+900) осіб
танків – 11 499 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 855 (+0) од.
артилерійських систем – 35 756 (+12) од.
РСЗВ – 1 590 (+0) од.
засоби ППО – 1 268 (+1) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 860 (+278) од.
крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 72 776 (+88) од.
спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Дані уточнюються
