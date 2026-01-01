За добу українські воїни знищили 900 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.26 орієнтовно склали:

особового складу - близько 1 211 530 (+900) осіб

танків – 11 499 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 855 (+0) од.

артилерійських систем – 35 756 (+12) од.

РСЗВ – 1 590 (+0) од.

засоби ППО – 1 268 (+1) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 860 (+278) од.

крилаті ракети – 4 137 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 776 (+88) од.

спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.

Дані уточнюються

