Коли у Луцьку освячуватимуть воду у Стиру





Про це йдеться на сторінці єпархії у фейсбуці.



Так, 5–6 січня в обласному центрі відбудеться велике освячення води з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього.



У кафедральному соборі Святої Трійці відбудуться такі Богослужіння, присвячені цьому величному святу:



5 січня (понеділок), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня з Літургією, велике освячення води на соборному майдані. 17.00 – Всенічна.



6 січня (вівторок), Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.

