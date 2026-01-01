Яка батарея в Айфон 12?





Основні характеристики оригінальної батареї iPhone 12

В iPhone 12 використовується незнімний літій-іонний полімерний акумулятор з номінальною ємністю 2815 мА·год при напрузі 3,83 В; за офіційними даними Apple, нова батарея може підтримувати до:



21 години розмов у мережі 3G;

12 годин користування інтернетом у мережах 3G та LTE;

13 годин роботи в інтернеті через Wi-Fi;

17 годин відтворення відео;

65 годин прослуховування музики.

Цей батарейний модуль оснащений вбудованим контролером живлення, який забезпечує захист від перегріву, перезаряду, глибокого розряду та короткого замикання. Підтримується швидке заряджання за умови використання сертифікованого адаптера живлення з підтримкою USB-C Power Delivery та кабелю USB-C — Lightning. Орієнтовні габарити акумуляторного модуля становлять 97 × 39 × 3,7 мм.



Акумулятори iPhone 12 та iPhone 12 Pro мають однакові основні характеристики й в сервісній практиці вважаються сумісними. Водночас це різні акумуляторні модулі за заводською класифікацією Apple.



Як вибрати батарею для 12 айфона?

iPhone 12 випускався в кількох регіональних версіях, тому під час вибору акумулятора варто орієнтуватися на код моделі смартфона, зазначений у меню «Налаштування → Загальні → Про пристрій». Для iPhone 12 використовуються коди моделей A2172, A2402, A2403 та A2404 — ці позначення зазвичай вказують в описі або на упаковці акумулятора і підтверджують його сумісність із пристроєм.



Під час



Детальніше про походження запчастин для ремонту Apple

Оригінальні батареї виготовляються на заводах Apple або її офіційних підрядників і повністю відповідають фірмовим вимогам за ємністю, напругою, роботою контролера живлення та іншими технічними параметрами. У більшості випадків під час купівлі оригінальної батареї йдеться про акумулятор, знятий із нового або малокористованого пристрою, або про OEM-деталь. Це пояснюється тим, що Apple не постачає батареї у вільний продаж і розповсюджує їх лише між сертифікованими сервісними центрами, які не реалізують такі комплектуючі окремо.



OEM-акумулятори (Original Equipment Manufacturer) виготовляються на тих самих виробничих лініях, що й оригінальні запчастини Apple, але не проходять фінальну сертифікацію та не мають фірмової упаковки. Це не повністю оригінал, але й не копія — такі батареї часто називають «сірими»; цей варіант дозволяє зекономити без відчутної втрати якості, оскільки коштує дешевше.



Якісні репліки (High Copy) виготовляються на сторонніх заводах і коштують значно дешевше за оригінальні чи OEM-варіанти. Зазвичай вони відповідають заявленій ємності та забезпечують прийнятний рівень автономності, однак такі акумулятори варто купувати лише в перевірених сервісах, адже ринок насичений дешевими копіями низької якості, які на практиці лише підвищують ризик повторного ремонту пристрою.

Акумулятори на смартфонах Apple відрізняються ємністю та розмірами батарейного модуля залежно від покоління пристрою. У цьому матеріалі розглянемо, яка АКБ встановлена в iPhone 12, її основні характеристики та варіанти акумуляторів, доступні на ринку комплектуючих.

