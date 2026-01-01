На Волині археологи знайшли схованку з прикрасами, яка пролежала в землі майже 800 років





Про результати дослідження розповів керівник археологічної експедиції Віктор Баюк, - пише

«Скарб купця» налічує:



573 цілих скляних браслетів, центр виробництва яких в добу Русі був у Києві;

9 бронзових та 8 мармурових невеликих натільних хрестиків;

масивний хрест-енколпіон, що міг бути частиною облачення священника високого рангу;

18 ромбічних пряжок, оформлені технікою псевдозернь;

5 срібних скроневих кілець;

свинцеві накладки у вигляді стилізованого під тризуб сокола;

щитковий срібний перстень;

бронзовий кістень;

пломби із солярним знаком у колі «дорогочинського типу» та інші речі чи їхні фрагменти.



«Знахідка цілих скляних браслетів у такій кількості є безпрецедентною для історії археологічних досліджень теренів Києво-Руської держави», – наголошує Віктор Баюк. Раніше археологи знаходили переважно уламки таких браслетів. А тут їх знайшли цілими, ще й в такій кількості. У Національному музеї історії України зберігається лише близько 30 таких цілісних прикрас.



573 цілі браслети поділяються на 109 типів, вони відрізняються за формою (виті, гладкі, трапецієвидні), кольором (зелені, сині, фіолетові, жовті, золотисті у різних відтінках) та діаметром (від 4,0 до 5,9 см). Є серії однакових виробів по 5-31 екземплярів, окремі зустрічаються в одиничних зразках або по 2-5 штук.



Як розповідав раніше Віктор Баюк, ці прикраси виявили у схованці під підлогою споруди середини XIII ст.: «Можливо, це майстер з Києва втікав від ворожої навали або приїхав до Володимира продавати свій товар, а тут його настигла небезпека. Він сховав прикраси зі сподіванням забрати їх за деякий час. Ймовірно, він загинув, адже споруда перепалена, але скарб вцілів».



Дуже імовірно, що будівля була знищена під час монголо-татарської навали Батия наприкінці зими 1241 року. Майже 800 років прикраси лежали в землі, поки їх не знайшли археологи.



Археологи виявили у місті Володимир на Волині численні прикраси князівської доби. Скляні браслети, хрестики, пряжки, скроневі кільця та інші речі виявили в історичному урочищі «Апостольщина» в межах території Окольного міста. Дослідники назвали знахідку «Скарбом купця».

