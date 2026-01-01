На Волині побільшало іноземців, які оформляють документи на проживання в Україні
Сьогодні, 15:07
Торік на Волині зафіксували збільшення кількості іноземців, які оформлюють документи на проживання в Україні.
Як розповіла речниця Міграційної служби Волині Наталія Левчук, станом на кінець грудня 2025 року на обліку в Міграційній службі області перебувало 3826 іноземців, - повідомляє Суспільне.
У 2024 році на обліку налічувалося 3814 іноземних громадян, розповіла речниця Міграційної служби Волині Наталія Левчук.
З її слів, упродовж 2025 року 251 іноземцю оформили посвідки на тимчасове проживання. 70 іноземців торік отримали документи на постійне проживання.
"Це переважно — громадяни Італії, Китаю, Польщі, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Німеччини, Туреччини, Еквадору, Азербайджану, Вірменії, Лівану, Грузії, Латвії, Узбекистану", — говорить Наталія Левчук.
Як наголосила речниця Міграційної служби Волині, громадяни країн з безвізовим режимом можуть перебувати легально в Україні до 90 днів протягом 180-денного періоду без спеціальних дозволів. Якщо між Україною та країною немає безвізового режиму, потрібно оформити візу (тип C чи D) для в’їзду та перебування.
Для довгострокового законного перебування на території України понад 90 днів громадянам іноземних країн потрібна:
посвідка на тимчасове проживання в Україні;
посвідка на постійне проживання в Україні.
Подати документи іноземці можуть до будь-якого до територіального підрозділу Державної міграційної служби або ЦНАПу за місцем свого фактично перебування чи проживання не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення законного перебування на території України, додала Наталія Левчук.
