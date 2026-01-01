Школяру з Луцька пропонували підпалювати автомобілі за гроші
Сьогодні, 13:59
В обласному центрі Волині невідома особа в соцмережах пропонувала школяру роботу, яка полягала у виявленні та підпалі автомобілів.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
"Ворог вербує підлітків у соцмережах — будьте пильними. Нещодавно учень 8-го класу одного з навчальних закладів Луцька отримав повідомлення від невідомої особи з пропозицією "роботи, пов’язаної з автомобілями" Під час подальшого спілкування з’ясувалося, що так звана "робота" полягала в пошуку та підпалі транспортних засобів", - йдеться у дописі.
Хлопець не розгубився та негайно звернувся до інспектора служби освітньої безпеки, який передав інформацію до спеціальних служб.
Завдяки свідомій позиції та обізнаності підлітка вдалося своєчасно відреагувати на спробу втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність.
Що робити, якщо вас намагаються завербувати
- Зберігайте докази — зробіть знімки екрана підозрілих повідомлень.
- Повідомте про це батьків, учителів або людей, яким довіряєте.
Куди звертатися:
Кіберполіція
Поліція — тел. 102
Чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
"Ворог вербує підлітків у соцмережах — будьте пильними. Нещодавно учень 8-го класу одного з навчальних закладів Луцька отримав повідомлення від невідомої особи з пропозицією "роботи, пов’язаної з автомобілями" Під час подальшого спілкування з’ясувалося, що так звана "робота" полягала в пошуку та підпалі транспортних засобів", - йдеться у дописі.
Хлопець не розгубився та негайно звернувся до інспектора служби освітньої безпеки, який передав інформацію до спеціальних служб.
Завдяки свідомій позиції та обізнаності підлітка вдалося своєчасно відреагувати на спробу втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність.
Що робити, якщо вас намагаються завербувати
- Зберігайте докази — зробіть знімки екрана підозрілих повідомлень.
- Повідомте про це батьків, учителів або людей, яким довіряєте.
Куди звертатися:
Кіберполіція
Поліція — тел. 102
Чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Школяру з Луцька пропонували підпалювати автомобілі за гроші
Сьогодні, 13:59
На Волині археологи знайшли схованку з прикрасами, яка пролежала в землі майже 800 років
Сьогодні, 13:42
Підтвердили загибель на війні волинянина Анатолія Лукашевича, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:59
Яка батарея в Айфон 12?
Сьогодні, 12:18
На Донеччині загинув 34-річний воїн з Волині Федір Корець
Сьогодні, 11:50