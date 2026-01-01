Школяру з Луцька пропонували підпалювати автомобілі за гроші

В обласному центрі Волині невідома особа в соцмережах пропонувала школяру роботу, яка полягала у виявленні та підпалі автомобілів.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

"Ворог вербує підлітків у соцмережах — будьте пильними. Нещодавно учень 8-го класу одного з навчальних закладів Луцька отримав повідомлення від невідомої особи з пропозицією "роботи, пов’язаної з автомобілями" Під час подальшого спілкування з’ясувалося, що так звана "робота" полягала в пошуку та підпалі транспортних засобів", - йдеться у дописі.

Хлопець не розгубився та негайно звернувся до інспектора служби освітньої безпеки, який передав інформацію до спеціальних служб.
Завдяки свідомій позиції та обізнаності підлітка вдалося своєчасно відреагувати на спробу втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність.

Що робити, якщо вас намагаються завербувати

- Зберігайте докази — зробіть знімки екрана підозрілих повідомлень.
- Повідомте про це батьків, учителів або людей, яким довіряєте.

Куди звертатися:

Кіберполіція

Поліція — тел. 102

Чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника

