Підтвердили загибель на війні волинянина Анатолія Лукашевича, який понад рік вважався зниклим безвісти
На жаль, підтверджено загибель ще одного нашого Героя, який понад рік вважався зниклим безвісти.

Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.

"ЛУКАШЕВИЧ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1982 року народження, житель села Лахвичі. Його життя обірвалося 1 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника.

