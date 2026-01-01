У Ковелі спіймали водія, в якого вміст алкоголю в крові в 10 разів перевищував норму

У волинському місті Ковель правоохоронці зупинили водія з ознаками алкогольного сп'яніння.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волинської області.У суботу, 3 січня у Ковелі на вулиці Холмській патрульні зупинили автомобіль Opel, водій якого порушив ПДР. Під час спілкування з 58-річним водієм патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Водієві запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,90 проміле, що майже у 10 разів перевищує норму.Патрульні відсторонили керманича від керування та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.