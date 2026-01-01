101-річний волинянин поділився секретом довголіття

Микола Чабан з Волині ділиться своїм секретом довголіття, що полягає в регулярній гімнастиці та веденні господарства.



Микола, який народився 19 грудня 1924 року, не лише відзначив свій ювілей, а й продовжує активно займатися фізичними вправами, - пише



У своїй щоденній рутині він підкреслює важливість руху, зазначаючи:



“Якби гімнастики не робив би, то ноги заклякли б”

(Микола Чабан).



Сімейні цінності та активний спосіб життя

Микола Чабан виріс у великій родині, де було восьмеро дітей. Його батька забрали на фронт під час Другої світової війни, і він загинув у 1941 році. Незважаючи на складні обставини, Микола зміг виховати трьох дітей, а також має шість внуків і 13 правнуків.



Його донька Ольга зазначає:



“Що тут сказати – ще дід сам себе обслуговує, ще з ним біди, як то кажуть, немає”

(Ольга Чабан).



Секрети довголіття Миколи Чабана, зокрема, у його активному способі життя, можуть стати прикладом для багатьох. В умовах сучасності, де здоров'я і активність є важливими аспектами життя, історія 101-річного волинянина демонструє, що старість не завжди є перешкодою для активного життя.



Історія Миколи Чабана підкреслює важливість фізичної активності та позитивного ставлення до життя, що може надихнути молодше покоління на здорові звички. Сучасні дослідження підтверджують, що регулярна фізична активність може суттєво покращити якість життя та продовжити його тривалість, тому приклади таких людей, як Микола, є цінними для суспільства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 101-річнийз Волині ділиться своїм секретом довголіття, що полягає в регулярній гімнастиці та веденні господарства.Микола, який народився 19 грудня 1924 року, не лише відзначив свій ювілей, а й продовжує активно займатися фізичними вправами, - пише Inkorr У своїй щоденній рутині він підкреслює важливість руху, зазначаючи:“Якби гімнастики не робив би, то ноги заклякли б”(Микола Чабан).Сімейні цінності та активний спосіб життяМикола Чабан виріс у великій родині, де було восьмеро дітей. Його батька забрали на фронт під час Другої світової війни, і він загинув у 1941 році. Незважаючи на складні обставини, Микола зміг виховати трьох дітей, а також має шість внуків і 13 правнуків.Його донька Ольга зазначає:“Що тут сказати – ще дід сам себе обслуговує, ще з ним біди, як то кажуть, немає”(Ольга Чабан).Секрети довголіття Миколи Чабана, зокрема, у його активному способі життя, можуть стати прикладом для багатьох. В умовах сучасності, де здоров'я і активність є важливими аспектами життя, історія 101-річного волинянина демонструє, що старість не завжди є перешкодою для активного життя.Історія Миколи Чабана підкреслює важливість фізичної активності та позитивного ставлення до життя, що може надихнути молодше покоління на здорові звички. Сучасні дослідження підтверджують, що регулярна фізична активність може суттєво покращити якість життя та продовжити його тривалість, тому приклади таких людей, як Микола, є цінними для суспільства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію