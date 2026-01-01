Кабмін встановив тариф на світло з 1 січня: скільки платитимуть українці





Про це повідомяє



Тариф продовжили щонайменше до 30 квітня 2026 року. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України зі внесеними змінами від 22 жовтня 2025 року.



Напередодні уряд встановив для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію незалежно від обсягу споживання – 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак після 30 квітня ціну можуть переглянути.



Нагадаємо, така ж ціна діє для побутових споживачів з офіційно оформленим електричним опаленням. Але у період з 1 жовтня по 30 квітня вони можуть платити менше:



за обсяг споживання до 2 000 кіловат-годин включно – 2,64 гривні за кіловат-годину;

за обсяг споживання понад 2 000 кіловат-годин – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Окрім того, удвічі менше за використану в нічний час електроенергію будуть платити споживачі зі встановленим двозонним лічильником:



з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Водночас за наявності тризонних лічильників:



період максимального навантаження енергосистеми (з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00) – 6,48 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1,5);

напівпіковий період (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00) – 4,32 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1);

нічний період (з 23:00 до 7:00) – 1,73 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 0,4).



Цікаво! За даними Державної служби статистики, з вересня 2024 по вересень 2025 року в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 2,3% загалом.



Чи можливе зростання цін на світло?

Економіст Олег Пензин розповів, що підвищення тарифу на електроенергію, ймовірно, можна очікувати вже влітку. Однак різниця між фактично, ринковою та державно регульованою ціною все ж залишатиметься.



Експерт із питань енергетики Володимир Омельченко також припускає можливість перегляду цін на світло, але у квітні. "Це залежить від економічної політики уряду. Якщо така політика буде, то це реалістично. Якщо ні, то ні", – сказав він.

