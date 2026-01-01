Якою буде погода у понеділок, 5 січня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода. Ввечері, можливо, пройде сніг.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, волинські синоптики обіцяють у понеділок у Луцьку хмарну погоду. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.
На території Волинської області також буде хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг. Вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
