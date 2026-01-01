У Луцьку в центральному парку планують висадити сто нових дерев

У Луцьку в центральному парку планують висадити сто нових дерев
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку прибирають аварійні дерева.

Про це пише misto.media.

Працівники КП «Парки та сквери м. Луцька» зрізають сухостій, самосійні, хворі та уражені омелою дерева, які можуть упасти й становлять небезпеку для відвідувачів.

До весни планують прибрати 82 дерева, зазначили у відповіді на запит misto.media у КП «Парки та сквери м. Луцька».

Роботи розпочали 13 листопада. Вони триватимуть упродовж осінньо-зимового сезону.

Натомість планують висадити близько 100 нових саджанців, які підприємство вирощує самостійно, без додаткової затрати коштів.

Спиляні дерева передадуть малозабезпеченим сім’ям громади, які потребують дров, та на обігрів пунктів незламності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: парк, дерева, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в центральному парку планують висадити сто нових дерев
Сьогодні, 20:38
Побутова хімія для підлоги: що обрати та де купити?
Сьогодні, 20:02
Якою буде погода у понеділок, 5 січня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Ексфутболіст «Волині» покликав заміж учасницю «Холостяка»
Сьогодні, 19:35
Кабмін встановив тариф на світло з 1 січня: скільки платитимуть українці
Сьогодні, 18:56
Медіа
відео
1/8