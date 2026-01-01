У Луцьку в центральному парку планують висадити сто нових дерев





Про це



Працівники КП «Парки та сквери м. Луцька» зрізають сухостій, самосійні, хворі та уражені омелою дерева, які можуть упасти й становлять небезпеку для відвідувачів.



До весни планують прибрати 82 дерева, зазначили у відповіді на запит misto.media у КП «Парки та сквери м. Луцька».



Роботи розпочали 13 листопада. Вони триватимуть упродовж осінньо-зимового сезону.



Натомість планують висадити близько 100 нових саджанців, які підприємство вирощує самостійно, без додаткової затрати коштів.



Спиляні дерева передадуть малозабезпеченим сім’ям громади, які потребують дров, та на обігрів пунктів незламності.

