На баланс "Луцьспецкомунтрансу" передали 58 контейнерів для збору твердих побутових відходів
Сьогодні, 22:12
На баланс КП "Луцьспецкомунтранс" передали 58 контейнерів для збору твердих побутових відходів.
Про це йде мова у розпорядженні міського голови Луцька, - інформує ВолиньUA.
"Передати безоплатно з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради на баланс Луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству «Луцькспецкомунтранс» контейнери, спеціально призначені для збору твердих побутових відходів", - зазначено у документі.
Мова йде про 58 контейнерів загальною вартістю 500 тисяч гривень. Вони розміщені у різних локаціях міста.
