На баланс "Луцьспецкомунтрансу" передали 58 контейнерів для збору твердих побутових відходів





Про це йде мова у розпорядженні міського голови Луцька, - інформує



"Передати безоплатно з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради на баланс Луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству «Луцькспецкомунтранс» контейнери, спеціально призначені для збору твердих побутових відходів", - зазначено у документі.



Мова йде про 58 контейнерів загальною вартістю 500 тисяч гривень. Вони розміщені у різних локаціях міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На баланс КП "Луцьспецкомунтранс" передали 58 контейнерів для збору твердих побутових відходів.Про це йде мова у розпорядженні міського голови Луцька, - інформує ВолиньUA "Передати безоплатно з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради на баланс Луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству «Луцькспецкомунтранс» контейнери, спеціально призначені для збору твердих побутових відходів", - зазначено у документі.Мова йде про 58 контейнерів загальною вартістю 500 тисяч гривень. Вони розміщені у різних локаціях міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію