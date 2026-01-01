На баланс "Луцьспецкомунтрансу" передали 58 контейнерів для збору твердих побутових відходів

На баланс КП "Луцьспецкомунтранс" передали 58 контейнерів для збору твердих побутових відходів.

Про це йде мова у розпорядженні міського голови Луцька, - інформує ВолиньUA.

"Передати безоплатно з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради на баланс Луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству «Луцькспецкомунтранс» контейнери, спеціально призначені для збору твердих побутових відходів", - зазначено у документі.

Мова йде про 58 контейнерів загальною вартістю 500 тисяч гривень. Вони розміщені у різних локаціях міста.

