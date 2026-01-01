Вночі у Луцьку лунали вибухи: у поліції розкрили деталі

Днями, близько 3-ї години ночі, з вікна другого поверху одного з будинків у Луцьку на вулицю кидали петарди. Гучні звуки серед ночі налякали мешканців.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Патрульні негайно прибули на місце, з’ясували обставини та встановили особу, причетну до події. З’ясувалося, що 18-річний хлопець використав піротехнічні вироби, які створюють потужний шумовий ефект, попри заборону їх застосування під час воєнного стану.На порушника інспектори склали протокол за ст. 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП.Нагадуємо:- такі дії лякають людей, дітей і тварин;- піротехніка під час війни — під забороною.- Бережіть спокій та безпеку довкола.У патрульній поліції наголошують: якщо ви стали свідком запуску феєрверків або чуєте характерні звуки — негайно повідомляйте на лінії 112 або 102.