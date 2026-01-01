Вночі у Луцьку лунали вибухи: у поліції розкрили деталі
Сьогодні, 21:11
Днями, близько 3-ї години ночі, з вікна другого поверху одного з будинків у Луцьку на вулицю кидали петарди. Гучні звуки серед ночі налякали мешканців.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Патрульні негайно прибули на місце, з’ясували обставини та встановили особу, причетну до події. З’ясувалося, що 18-річний хлопець використав піротехнічні вироби, які створюють потужний шумовий ефект, попри заборону їх застосування під час воєнного стану.
На порушника інспектори склали протокол за ст. 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП.
Нагадуємо:
- такі дії лякають людей, дітей і тварин;
- піротехніка під час війни — під забороною.
- Бережіть спокій та безпеку довкола.
У патрульній поліції наголошують: якщо ви стали свідком запуску феєрверків або чуєте характерні звуки — негайно повідомляйте на лінії 112 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Патрульні негайно прибули на місце, з’ясували обставини та встановили особу, причетну до події. З’ясувалося, що 18-річний хлопець використав піротехнічні вироби, які створюють потужний шумовий ефект, попри заборону їх застосування під час воєнного стану.
На порушника інспектори склали протокол за ст. 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП.
Нагадуємо:
- такі дії лякають людей, дітей і тварин;
- піротехніка під час війни — під забороною.
- Бережіть спокій та безпеку довкола.
У патрульній поліції наголошують: якщо ви стали свідком запуску феєрверків або чуєте характерні звуки — негайно повідомляйте на лінії 112 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На баланс "Луцьспецкомунтрансу" передали 58 контейнерів для збору твердих побутових відходів
Сьогодні, 22:12
Вночі у Луцьку лунали вибухи: у поліції розкрили деталі
Сьогодні, 21:11
У Луцьку в центральному парку планують висадити сто нових дерев
Сьогодні, 20:38
Побутова хімія для підлоги: що обрати та де купити?
Сьогодні, 20:02
Якою буде погода у понеділок, 5 січня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00