Побутова хімія для підлоги: що обрати та де купити?





Поради при виборі засобу для підлоги

Тип поверхні: перевірте на упаковці, чи підходить засіб для вашого покриття (ламінат, плитка тощо).

Аромат та склад: обирайте продукти з приємним запахом та без агресивних компонентів, особливо якщо в приміщенні є діти чи тварини.

Економічність: концентровані засоби розводяться водою – це вигідно при частому прибиранні.

Об’єм: для великих площ або регулярного використання вигідніше брати 5-літрові каністри.

Засіб для підлоги від MDM Group: що обрати?

Засіб мийний Чистолайн Підлога

Призначення: спеціально для підлоги та гладких поверхонь (ламінат, плитка, наливні підлоги, камінь).

Ефект: видаляє органічні й неорганічні забруднення, усуває неприємні запахи, не піниться надмірно і не робить поверхню слизькою.

Форма: рідина/концентрат, що розводиться водою для ефективного прибирання.

Підходить для дому, офісу, навчальних закладів, салонів краси, торгових приміщень.

Об’єми: доступний у варіантах 1 л і 5 л, що робить його економічним для частого використання.





Засіб мийний Чистолайн Універсал

Призначення: універсальний мийний продукт, який окрім підлоги можна використовувати для стін, підвіконь і поверхонь меблів.

Особливість: менш спеціалізований, але зручний, якщо потрібно мати 1 засіб для всіх поверхонь.

Об’єми: також доступний у великих 5-літрових каністрах для економного використання.

Чистолайн Універсал – хороше рішення “для всього”, не лише для підлоги.



Де купити побутову хімію для підлоги MDM Group

Найкраще це робити на офіційному сайті виробника, адже там найширший асортимент побутових засобів, у тому числі для підлоги, а ціни – від виробника, без зайвих націнок. Щоб купити хімію гуртом або вроздріб, вам потрібно лише обрати товар, вказати кількість та тару, відправити до кошика, і завершити замовлення. Доставка побутової хімії по всій Україні.

Переваги покупок безпосередньо на сайті MDM Group:



Великий вибір об’ємів і форм випуску;

Знижки для гуртових замовлень;

Доступні ціни від виробника;

Гнучкі умови для бізнесу.

Підсумок

Для миття підлоги MDM Group пропонує спеціалізовані засоби, які ефективно очищають тверді покриття, прості в застосуванні та доступні в різних об’ємах. Купити їх можна безпосередньо на сайті виробника з доставкою по всій Україні — це забезпечить вам якість від вітчизняного бренду за конкурентною ціною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

