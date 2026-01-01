Побутова хімія для підлоги: що обрати та де купити?

Спеціальні засоби для миття підлоги – це рідкі чи гелеві мийні продукти, а також порошки, що містять активні компоненти для глибокого очищення різних типів покриттів (ламінат, паркет, плитка, наливні підлоги, камінь тощо). Вони краще видаляють бруд і жир, ніж коли ви користуєтеся просто водою, а також зв’язують мікрочастинки пилу й забруднень, при цьому забезпечують приємний аромат та свіжість після прибирання і не залишають розводів за правильного використання. Якщо вам потрібні такі товари, ви можете без проблем замовити їх у виробника MDM Group.

Поради при виборі засобу для підлоги


  • Тип поверхні: перевірте на упаковці, чи підходить засіб для вашого покриття (ламінат, плитка тощо).

  • Аромат та склад: обирайте продукти з приємним запахом та без агресивних компонентів, особливо якщо в приміщенні є діти чи тварини.

  • Економічність: концентровані засоби розводяться водою – це вигідно при частому прибиранні.

  • Об’єм: для великих площ або регулярного використання вигідніше брати 5-літрові каністри.

    • Засіб для підлоги від MDM Group: що обрати?


    Засіб мийний Чистолайн Підлога


  • Призначення: спеціально для підлоги та гладких поверхонь (ламінат, плитка, наливні підлоги, камінь).

  • Ефект: видаляє органічні й неорганічні забруднення, усуває неприємні запахи, не піниться надмірно і не робить поверхню слизькою.

  • Форма: рідина/концентрат, що розводиться водою для ефективного прибирання.

  • Підходить для дому, офісу, навчальних закладів, салонів краси, торгових приміщень.

  • Об’єми: доступний у варіантах 1 л і 5 л, що робить його економічним для частого використання.

    • Чистолайн Підлога є справжнім базовим рішенням для підлоги у будинку або закладі із високою прохідністю, де важливо підтримувати чистоту без пошкодження поверхонь.

    Засіб мийний Чистолайн Універсал


  • Призначення: універсальний мийний продукт, який окрім підлоги можна використовувати для стін, підвіконь і поверхонь меблів.

  • Особливість: менш спеціалізований, але зручний, якщо потрібно мати 1 засіб для всіх поверхонь.

  • Об’єми: також доступний у великих 5-літрових каністрах для економного використання.

    • Чистолайн Універсал – хороше рішення “для всього”, не лише для підлоги.

    Де купити побутову хімію для підлоги MDM Group


    Найкраще це робити на офіційному сайті виробника, адже там найширший асортимент побутових засобів, у тому числі для підлоги, а ціни – від виробника, без зайвих націнок. Щоб купити хімію гуртом або вроздріб, вам потрібно лише обрати товар, вказати кількість та тару, відправити до кошика, і завершити замовлення. Доставка побутової хімії по всій Україні.
    Переваги покупок безпосередньо на сайті MDM Group:

  • Великий вибір об’ємів і форм випуску;

  • Знижки для гуртових замовлень;

  • Доступні ціни від виробника;

  • Гнучкі умови для бізнесу.

    • Підсумок


    Для миття підлоги MDM Group пропонує спеціалізовані засоби, які ефективно очищають тверді покриття, прості в застосуванні та доступні в різних об’ємах. Купити їх можна безпосередньо на сайті виробника з доставкою по всій Україні — це забезпечить вам якість від вітчизняного бренду за конкурентною ціною.

