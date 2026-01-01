Побутова хімія для підлоги: що обрати та де купити?
Сьогодні, 20:02
Спеціальні засоби для миття підлоги – це рідкі чи гелеві мийні продукти, а також порошки, що містять активні компоненти для глибокого очищення різних типів покриттів (ламінат, паркет, плитка, наливні підлоги, камінь тощо). Вони краще видаляють бруд і жир, ніж коли ви користуєтеся просто водою, а також зв’язують мікрочастинки пилу й забруднень, при цьому забезпечують приємний аромат та свіжість після прибирання і не залишають розводів за правильного використання. Якщо вам потрібні такі товари, ви можете без проблем замовити їх у виробника MDM Group.
Тип поверхні: перевірте на упаковці, чи підходить засіб для вашого покриття (ламінат, плитка тощо).
Аромат та склад: обирайте продукти з приємним запахом та без агресивних компонентів, особливо якщо в приміщенні є діти чи тварини.
Економічність: концентровані засоби розводяться водою – це вигідно при частому прибиранні.
Об’єм: для великих площ або регулярного використання вигідніше брати 5-літрові каністри.
Призначення: спеціально для підлоги та гладких поверхонь (ламінат, плитка, наливні підлоги, камінь).
Ефект: видаляє органічні й неорганічні забруднення, усуває неприємні запахи, не піниться надмірно і не робить поверхню слизькою.
Форма: рідина/концентрат, що розводиться водою для ефективного прибирання.
Підходить для дому, офісу, навчальних закладів, салонів краси, торгових приміщень.
Об’єми: доступний у варіантах 1 л і 5 л, що робить його економічним для частого використання.
Чистолайн Підлога є справжнім базовим рішенням для підлоги у будинку або закладі із високою прохідністю, де важливо підтримувати чистоту без пошкодження поверхонь.
Призначення: універсальний мийний продукт, який окрім підлоги можна використовувати для стін, підвіконь і поверхонь меблів.
Особливість: менш спеціалізований, але зручний, якщо потрібно мати 1 засіб для всіх поверхонь.
Об’єми: також доступний у великих 5-літрових каністрах для економного використання.
Чистолайн Універсал – хороше рішення “для всього”, не лише для підлоги.
Найкраще це робити на офіційному сайті виробника, адже там найширший асортимент побутових засобів, у тому числі для підлоги, а ціни – від виробника, без зайвих націнок. Щоб купити хімію гуртом або вроздріб, вам потрібно лише обрати товар, вказати кількість та тару, відправити до кошика, і завершити замовлення. Доставка побутової хімії по всій Україні.
Переваги покупок безпосередньо на сайті MDM Group:
Великий вибір об’ємів і форм випуску;
Знижки для гуртових замовлень;
Доступні ціни від виробника;
Гнучкі умови для бізнесу.
Для миття підлоги MDM Group пропонує спеціалізовані засоби, які ефективно очищають тверді покриття, прості в застосуванні та доступні в різних об’ємах. Купити їх можна безпосередньо на сайті виробника з доставкою по всій Україні — це забезпечить вам якість від вітчизняного бренду за конкурентною ціною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Поради при виборі засобу для підлоги
Засіб для підлоги від MDM Group: що обрати?
Засіб мийний Чистолайн Підлога
Чистолайн Підлога є справжнім базовим рішенням для підлоги у будинку або закладі із високою прохідністю, де важливо підтримувати чистоту без пошкодження поверхонь.
Засіб мийний Чистолайн Універсал
Чистолайн Універсал – хороше рішення “для всього”, не лише для підлоги.
Де купити побутову хімію для підлоги MDM Group
Найкраще це робити на офіційному сайті виробника, адже там найширший асортимент побутових засобів, у тому числі для підлоги, а ціни – від виробника, без зайвих націнок. Щоб купити хімію гуртом або вроздріб, вам потрібно лише обрати товар, вказати кількість та тару, відправити до кошика, і завершити замовлення. Доставка побутової хімії по всій Україні.
Переваги покупок безпосередньо на сайті MDM Group:
Підсумок
Для миття підлоги MDM Group пропонує спеціалізовані засоби, які ефективно очищають тверді покриття, прості в застосуванні та доступні в різних об’ємах. Купити їх можна безпосередньо на сайті виробника з доставкою по всій Україні — це забезпечить вам якість від вітчизняного бренду за конкурентною ціною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку в центральному парку планують висадити сто нових дерев
Сьогодні, 20:38
Побутова хімія для підлоги: що обрати та де купити?
Сьогодні, 20:02
Якою буде погода у понеділок, 5 січня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Ексфутболіст «Волині» покликав заміж учасницю «Холостяка»
Сьогодні, 19:35