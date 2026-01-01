Ексфутболіст «Волині» покликав заміж учасницю «Холостяка»

Діана Зотова розповіла про своє особисте життя після участі в проєкті. Модель самостійно залишила шоу на ранньому етапі, зізнавшись, що причиною її рішення стало відновлення стосунків із футболістом «Слована» та вихованцем луцької «Волині» Миколою Кухаревичем.



Про це вона повідомила у студії постшоу «Холостяк. Життя після проєкту», - пише



Діана зізналася, що під час робочого від’їзду з проєкту Микола зателефонував їй, і між ними відбулося тривале спілкування. Після повернення на шоу вона не могла позбутися думок про Кухаревича та усвідомила, що досі має до нього почуття.



«Я зрозуміла, що не можу відпустити цю людину…», – сказала дівчина.



Діана розповіла, що їхні стосунки з коханим перейшли на новий етап: футболіст освідчився їй. Вона продемонструвала обручку, водночас зазначивши, що весілля поки не відбулося.

