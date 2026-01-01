Більшість з мінно-вибуховими травмами: як у райлікарні на Волині реабілітовують військових. ВІДЕО

У Маневицькій лікарні на Волині на лікуванні перебуває 22 військовослужбовці. У більшості — мінно-вибухові травми та переломи.

За словами керівниці медзакладу Тетяни Панкрашкіної, бійці переважно з Волинської та сусідніх областей, - повідомляє Суспільне.

Серед пацієнтів — поранений 28-річний волинянин Богдан Нестерук, боєць 53 окремої механізованої бригади. Щоб стати на захист України, повернувся з-за кордону на початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у боях у Бахмуті, Авдіївці та у Серебрянському лісі.
"Ми їхали на позицію і біля нас дрон вдарив, та й таке. Є маленький уламок, то мають робити операцію. Найскладніше було в Серебрянському лісі, там дуже важкі бої були. Ми були в оточенні місяць. Нас було шестеро, а вийшло п’ятеро", — каже Богдан Нестерук.

На сусідньому ліжку — 36-річний Андрій Шкаралевич із села Серехова Камінь-Каширського району. Він — боєць 68-ї окремої єгерської бригади. Захищав країну на Покровському напрямку з 2023 року. За цей час двічі був поранений.
"На "нуль" попав відразу. Перше поранення отримав 28 квітня 2023 року, друге — 13 грудня 2025 року. Зараз стан набагато кращий. У мене багато думок, а найголовніше, щоб закінчилася війна і всі повернулися до рідні", — каже військовослужбовець Андрій Шкаралевич.
Лікування військових у Маневицькій лікарні
У хірургічному відділенні, яке розраховане на 50 ліжко-місць, на відновленні перебуває семеро військовослужбовців, каже завідувач Богдан Сидорук. У пацієнтів переважно наслідки мінно-вибухових травм та переломів.

"Є хворі з уламками, які мігрують і потрібно їх видаляти. Є хворі після оперативних втручань, також ускладнення вогнепальних поранень у вигляді гранулюючих ран. М’язові, післяопікові й суглобові контрактури", — розповідає Богдан Сидорук.
Зі слів директорки Тетяни Панкрашкіної, за час повномасштабної війни у Маневицькій лікарні пройшли лікування і реабілітацію майже 400 військовослужбовців.

