За п’яний нічний погром вночі на АЗС волинянина оштрафували на 25 тисяч





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише



14 грудня 2025 року о 3-й годині ночі в присутності інших осіб він взяв стелаж з книжковою продукцію та кинув його у відкриту вітрину з напоями, при цьому на зауваження охоронця припинити свої хуліганські дії не реагував та висловлювався нецензурною лайкою. Потім підійшов до столу, де попередньо відпочивав, взяв пластиковий стілець і кинув його на дерев’яний стіл, тим самим пошкодивши їх. Після цього пошкодив ще два пластикові стільці. А перед тим як вийти з приміщення АЗС, перекинув ще й стелаж із засобами для чистки авто, від чого останній прийшов у непридатний стан.



В результаті протиправних дій роботу АЗС було припинено на дві години.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом).



В судовому засіданні обвинувачений беззаперечно визнав свою провину та повністю погодився із розміром заподіяних ним шкоди АЗС на суму 19 289,24 грн і зобов’язався її відшкодувати найближчим часом.



Суд врахував той факт, що Станіслав Ч. раніше тричі був судимий (крадіжка, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, грабіж), остання судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку. З 26 квітня 2022 року проходив військову службу під час мобілізації. У цей період неодноразово самовільно залишав свою частину у зв’язку з чим знімався з усіх видів забезпечення та проводилися службові розслідування. За місцем проходження служби характеризується як безвідповідальний та недисциплінований військовослужбовець, у 2024 році двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності. За місцем проживання характеризується як такий, на якого скарги від сусідів не надходили.



Суддя Руслан Смалюх призначив йому покарання у виді штрафу, що становить 25 500 гривень.

