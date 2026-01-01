На Харківщині загинув воїн з Волині Андрій Петренко

Новий рік і Різдвяні свята вкотре затьмарені війною. Ворог не дає спокою українській землі, і ми знову втрачаємо наших воїнів.Так про втрату на війні воїн з Маневицької громади написав її очільник Олександр Гаврилюк."З глибоким сумом повідомляю, що під час виконання військового обов’язку у бою за Україну, загинув, 1984 року народження", - йдеться у дописі.Андрій Георгійович народився та виріс на Херсонщині, яка нині перебуває під окупацією ворога. Після смерті матері Андрій переїхав на Маневиччину до батька у село Новосілки. З початку повномасштабного вторгнення, не вагаючись, став на захист рідної землі."На жаль, 19 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання на території Куп’янського району Харківської області, Андрій загинув, віддавши життя за свободу та незалежність України", - йдеться у дрписі на сторінці голови громади.Про час і місце зустрічі скорботного кортежу з тілом Героя у громаді повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого ваїна.