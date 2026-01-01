Біля «Срібних лелек» будують апарт-готель
Сьогодні, 08:20
На території рекреаційного комплексу «Срібні лелеки» у Луцьку зводять апарт-готель.
Дозвіл на виконання робіт отримали цьогоріч на початку липня, зазначено на паспорті будівництва об’єкта, передає misto.media.
Майбутній апарт-готель площею 370,87 м² розташований за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 17.
Готель матиме:
6 поверхів;
підвал;
29 номерів.
Що таке апарт-готель
Апарт-готель — це тип готелю, де номери обладнані, як квартири, з окремою кухнею та вітальнею.
Формат поєднує комфорт квартири та сервіс готелю (рецепція, прибирання, сніданки тощо).
Такі умови зручні і для коротких поїздок, і для довготривалого перебування від кількох днів до місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Дозвіл на виконання робіт отримали цьогоріч на початку липня, зазначено на паспорті будівництва об’єкта, передає misto.media.
Майбутній апарт-готель площею 370,87 м² розташований за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 17.
Готель матиме:
6 поверхів;
підвал;
29 номерів.
Що таке апарт-готель
Апарт-готель — це тип готелю, де номери обладнані, як квартири, з окремою кухнею та вітальнею.
Формат поєднує комфорт квартири та сервіс готелю (рецепція, прибирання, сніданки тощо).
Такі умови зручні і для коротких поїздок, і для довготривалого перебування від кількох днів до місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля «Срібних лелек» будують апарт-готель
Сьогодні, 08:20
Економіст назвав найкращу валюту для заощаджень 2026 року
Сьогодні, 07:15
Коли святкують Китайський Новий рік 2026: точна дата, чому вона змінюється щороку, обряди та ритуали
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 4 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 4 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30