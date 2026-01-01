Біля «Срібних лелек» будують апарт-готель

На території рекреаційного комплексу «Срібні лелеки» у Луцьку зводять апарт-готель.

Дозвіл на виконання робіт отримали цьогоріч на початку липня, зазначено на паспорті будівництва об’єкта, передає misto.media.

Майбутній апарт-готель площею 370,87 м² розташований за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 17.

Готель матиме:

6 поверхів;

підвал;

29 номерів.

Що таке апарт-готель

Апарт-готель — це тип готелю, де номери обладнані, як квартири, з окремою кухнею та вітальнею.

Формат поєднує комфорт квартири та сервіс готелю (рецепція, прибирання, сніданки тощо).

Такі умови зручні і для коротких поїздок, і для довготривалого перебування від кількох днів до місяців.

