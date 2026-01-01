Економіст назвав найкращу валюту для заощаджень 2026 року

Плануючи створення «фінансової подушки» 2026 року, українцям варто насамперед оцінити власні фінансові можливості та цілі накопичення.Про це в інтерв’ю виданню «Главред» сказав очільник Комітету економістів УкраїниЗ його слів, перед будь-якими інвестиційними рішеннями важливо з’ясувати, чи має людина змогу регулярно відкладати кошти, у яких обсягах це реально робити та яку мету переслідують заощадження — просте збереження або отримання доходу.«Якщо є можливість робити заощадження, і вони не надто великі, то рекомендую їх зберігати не „під подушкою“, а в комерційних банках, що входять до десятки найбільших банків України, та ділити суму на три рівних „кошики“: гривня, долар і євро, або інші „тверді валюти“. У гривнях ви отримаєте найвищий відсоток, а, тримаючи кошти в доларі, євро чи іншій „твердій валюті“, ви захищаєте себе від девальвації та інфляції. Таким чином можна максимально захиститися й отримати більш-менш пристойний дохід», — додав Новак.Експерт запевняє, що якщо є можливість заощаджувати більше, то зараз найкращий час купувати нерухомість і землю, оскільки на них сьогодні в Україні мінімальні ціни, нижчими вони вже не будуть (вони вже й так на рівні собівартості або нижче).