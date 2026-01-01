Курс валют на 4 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 4 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 4 січня. Долар втратив 18 коп., євро зменшилося у ціні аж на 24 коп. Злотий опустився на 9 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,17 (-18 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,55 (-24 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,71 (-9 коп.)

