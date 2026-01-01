Чи очікувати магнітні бурі 4 січня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 4 січня: прогноз
У неділю, 4 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, за минулу добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 4 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Світло вимикатимуть у більшості областей: «Укренерго» визначилось з графіками на 4 січня
03 січня, 23:19
У Ковелі після обстрілу у новорічну ніч зникли десятки собак і котів
03 січня, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Роман Ющенко
03 січня, 21:15
Медіа
відео
1/8