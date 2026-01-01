Чи очікувати магнітні бурі 4 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 4 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, за минулу добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
