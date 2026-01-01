На Куп’янському напрямку загинув 32-річний Герой з Волині Олександр Семенюк
Сьогодні, 19:00
На війні загинув 32-річний володимирчанин Олександр Семенюк.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Життя молодкого Захисника обірвалось 4 січня на Куп’янському напрямку. Воїн до останнього залишався вірним військовій присязі та віддав найдорожче - своє життя за свободу і незалежність України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і дату поховання повідомлять згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Життя молодкого Захисника обірвалось 4 січня на Куп’янському напрямку. Воїн до останнього залишався вірним військовій присязі та віддав найдорожче - своє життя за свободу і незалежність України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і дату поховання повідомлять згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у вівторок, 6 січня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
На Куп’янському напрямку загинув 32-річний Герой з Волині Олександр Семенюк
Сьогодні, 19:00
У Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн олії після удару рф по заводу, що належить компанії зі США
Сьогодні, 18:18
До 19° морозу: тижневий прогноз погоди від синоптиків на Волині
Сьогодні, 17:05