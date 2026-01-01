На Куп’янському напрямку загинув 32-річний Герой з Волині Олександр Семенюк

Олександр Семенюк.



Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.



"Життя молодкого Захисника обірвалось 4 січня на Куп’янському напрямку. Воїн до останнього залишався вірним військовій присязі та віддав найдорожче - своє життя за свободу і незалежність України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і дату поховання повідомлять згодом.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

